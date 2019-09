Visita do Papa a Moçambique será uma oportunidade para revitalizar diálogo inter-religioso

O diálogo inter-religioso que o papa Francisco vai promover durante a sua visita a Moçambique será uma plataforma para o reforço do convívio e tolerância entre os vários credos no país, consideram analistas.



Um encontro inter-religioso com jovens é um dos pontos de agenda da visita que Francisco vai realizar a Moçambique, entre os dias 04 e 06 de setembro.





O antigo deputado da Assembleia da República e empresário moçambicano, Amad Camal, considerou que o diálogo inter-religioso que o chefe da Igreja Católica vai promover em Maputo é importante para reafirmar a posição de Moçambique de palco de convívio e tolerância entre religiosos."Eu sou da opinião de que nunca é demais promover o diálogo entre as diferentes confissões religiosas, porque os riscos políticos e populistas [contra a tolerância religiosa] é grande", defendeu Amad Camal.Muçulmano assumido, Amad Camal alertou que Moçambique não deve ser condescendente com a garantia de que o país não está exposto a conflitos religiosos, devendo-se manter atento a qualquer foco de intolerância."Não foi porque não houvesse populistas, particularmente fora de Moçambique, que tentassem criar animosidades entre as diferentes confissões religiosas" que não eclodiram conflitos religiosos, frisou, dando depois a resposta.A compreensão da diversidade religiosa é favorecida pelo facto de que "não há família moçambicana que não tenha um cristão e não há família cristã que não tenha um muçulmano"."Eu sinto-me representando quando o papa Francisco fala, eu sou muçulmano, mas sinto-me dignificado com as suas intervenções", disse Amad Camal.Filipe Couto, padre e antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a maior e mais antiga de Moçambique, diz que o diálogo ecuménico tem estado no centro das preocupações de Francisco nas suas visitas."Ele vem [a Moçambique], não só por causa da Igreja Católica, por causa de mim [que sou padre], e das freiras, mas vem visitar toda a gente", assinalou Filipe Couto.Mesmo em países com uma religião de Estado - e por isso avessos à existência de outras religiões -, quando são visitados por Francisco vivem um esforço de mudança de mentalidade para uma maior tolerância religiosa."Ele fez isso nos Emiratos Árabes Unidos, foi visitar Abu Dabi e fizeram um acordo de tolerância entre religiões", destacou Filipe Couto.Saíde Habibe, membro do Conselho de Estado moçambicano e líder muçulmano, considera que papa Francisco goza de autoridade para revitalizar o diálogo religioso, porque a sua influência transcende o universo do catolicismo."O diálogo inter-religioso é um processo que não começa hoje [em Moçambique], mas há a necessidade de recriar esse diálogo", declarou Saíde Abibo.E porque a dimensão do papa Francisco ultrapassa a esfera católica, a visita a Moçambique deve tocar a todos os moçambicanos, acrescentou.O papa Francisco chega a Moçambique na quarta-feira para iniciar um périplo que o levará no dia 06 a Madagáscar e no dia 09 às ilhas Maurícias.Os pontos altos da visita a Moçambique são um encontro inter-religioso com jovens num pavilhão desportivo da baixa de Maputo e uma missa no Estádio do Zimpeto em que são esperadas até 90 mil pessoas, segundo a organização.A visita de Francisco acontece um mês depois de assinado o terceiro acordo de paz no país entre o Governo e o principal partido da oposição (Renamo).Antes dele, João Paulo II visitou Moçambique em 1988, antecedendo o primeiro acordo que em 1992 poria fim à guerra civil.De acordo com o censo geral da população moçambicana de 2017, a religião católica é seguida por 26% da população, o maior grupo, o Islão representa 18%, a religião zione 15%, evangélicos/pentecostais 14% e anglicanos cerca de 1%.