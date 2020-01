Papéis do 'divórcio' entre Reino Unido e União Europeia já estão assinados

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinaram esta sexta-feira em Bruxelas o Acordo do Brexit, que determina os termos da saída do Reino Unido da UE.Apesar do significado histórico do momento, o documento foi assinado numa cerimónia discreta e sem discursos solenes, longe do frenesim mediático que marcou as negociações."Charles Michel e eu acabámos de assinar o acordo de saída do Reino Unido da UE, abrindo a porta à sua ratificação pelo Parlamento Europeu", publicou Von der Leyen no Twitter. Charles Michel foi mais emotivo e fez questão de deixar uma mensagem aos britânicos. "As coisas vão inevitavelmente ser diferentes, mas a nossa amizade continua", escreveu no Twitter.O documento, que será aprovado pelo Parlamento Europeu no início da próxima semana, seguiu já para Londres para ser assinado pelo PM britânico, Boris Johnson, abrindo caminho à saída do Reino Unido da UE às 23h da próxima sexta-feira.Numa primeira fase, pouco ou nada mudará, uma vez que o país continuará a fazer parte da união aduaneira e do mercado único.Esta fase de transição dura até ao final do ano, período em que os dois lados vão tentar negociar a futura relação comercial. Já a partir de 1 de fevereiro, a UE será representada em Londres pelo diplomata português João Vale de Almeida, cuja nomeação como primeiro embaixador da UE no Reino Unido pós-Brexit foi esta sexta-feira oficializada.