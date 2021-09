Papel de Gouveia e Melo no sucesso da vacinação em Portugal em destaque no Financial Times

Portugal é um dos países com maior percentagem de vacinados contra a Covid-19 na União Europeia (UE) e a "fórmula" vitoriosa já é notícia na imprensa internacional.De acordo com o Financial Times, "a resposta positiva da sociedade a Gouveia e Melo é um dos vários fatores que transformaram Portugal num líder da corrida global pela vacinação contra a Covid."Portugal lidera atualmente na UE em termos de vacinação, tendo já ultrapassado Israel e o Reino Unido. O sucesso foi também atribuído, segundo os especialistas citados pelo jornal, à "cooperação" construtiva entre médicos, militares e autoridades locais, assim como a outras campanhas de vacinação como o sarampo.Apesar do sucesso da vacinação, Portugal sofreu com a doença no início do ano, tendo sido até considerado um dos piores países do mundo ao nível de infeções.Para o jornal, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, destacado para liderar a task force da vacinação da Covid-19 no início de 2021, inspirou a confiança da sociedade para liderar o programa depois de terem sido reconhecidas várias dificuldades nos primeiros dois meses de vacinação.