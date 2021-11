Paquistão aprova lei para castração química de violadores em série

O parlamento paquistanês aprovou uma lei que permite agora a castração química como possível punição para os violadores em série, assim como julgamentos mais rápidos para os suspeitos deste tipo de crimes.



Menos de 3% dos violadores são condenados em tribunais no Paquistão, revela a organização 'War Against Rape' ('Luta contra a violação', em português), citada pela Reuters.