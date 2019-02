Paquistão diz que caças indianos entraram no seu território e lançaram bombas

Porta-voz do exército partilhou fotografias que mostram uma cratera e restos do que aparenta ser uma bomba.

O Exército do Paquistão afirmou esta terça-feira que caças indianos entraram no território paquistanês e lançaram explosivos, sem causar vítimas mortais, uma acusação que aumenta a escalada de tensão entre os dois países vizinhos.

"Depois de uma resposta eficaz da Força Aérea do Paquistão", combatentes indianos lançaram explosivos e fugiram, escreveu o porta-voz do Exército, Asif Ghafoor, no Twitter.

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 26 de fevereiro de 2019









Na mesma publicação, o porta-voz partilhou fotografias que mostram uma cratera e restos do que aparenta ser uma bomba.



Ministro indiano confirma bombardeamento "bem-sucedido"

Um ministro indiano confirmou esta terça-feira que várias aeronaves do país realizaram um bombardeamento "bem-sucedido" contra terroristas no lado paquistanês de Caxemira.



Segundo avança a imprensa indiana, 12 caças Mirage 2000 bombardearam locais pertencentes ao grupo jihadista Jaish-e-Mohammed.



A tensão naquela região tem vindo a aumentar desde há várias semanas quando um carro-bomba acabou por matar cerca de 40 pessoas, entre eles membros da polícia militar indiana.



Governo indiano avança que 300 militantes foram mortos

O governo indiano avançou à agência Reuters que 300 militantes paquistaneses foram mortos mas a informação foi negada pelo Paquistão.