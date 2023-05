Paquistão e talibãs afegãos concordam em aumentar o comércio e reduzir tensões

O Paquistão e o governo talibã do Afeganistão anunciaram esta segunda-feira um acordo para impulsionar o comércio e reduzir as tensões ao longo da fronteira, numa fase de aumento de ataques de militantes contra as forças de segurança.

O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Bilawal Bhutto Zardari, e o homólogo afegão, Amir Khan Muttaqi, concluíram o acordo no domingo em Islamabade, segundo o governo do Paquistão.

O acordo tem por objetivo melhorar o comércio bilateral, combater o terrorismo e reforçar as relações bilaterais.