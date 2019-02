Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paquistão encerra espaço aéreo após tensões com a Índia em Caxemira

Um piloto indiano foi detido em terra pelos militares paquistaneses esta quarta-feira.

10:17

O Paquistão encerrou esta quarta-feira o seu espaço aéreo a voos comerciais, garante fonte de controlo de tráfego aéreo europeu. A razão do encerramento deve-se à escalada de tensão entre o Paquistão e a Índia.



As autoridades paquistanesas confirmaram esta quarta-feira de manhã que dois jatos da Índia foram abatidos.



"A força aérea abateu dois aviões indianos no espaço aéreo paquistanês. Um dos aviões caiu na Caxemira indiana e o outro na Caxemira paquistanesa", indicou o general Asif Ghafoor, na rede social twitter.



"Um piloto indiano foi detido em terra pelos militares", acrescentou.



As tensões continuam a aumentar desde que um ataque suicida, da autoria de paquistaneses extremistas, fez vários mortos numa zona de Caxemira controlada pela Índia.