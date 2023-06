Paquistão prepara-se para fim de semana com máximas de 50º em nova vaga de calor

As autoridades do Paquistão emitiram um alerta para este fim de semana, devido a um novo pico da vaga de calor que há semanas assola o país, prevendo-se temperaturas de até 50 graus centígrados, sobretudo no sul e sudoeste.

Para já, a cidade de Naukundi, na província do Baluchistão, fronteiriça com o Afeganistão, já alcançou esta temperatura, a meio da tarde desta sexta-feira.

No comunicado citado pela estação televisiva Aaj, o Departamento de Meteorologia do Paquistão avisa que as temperaturas elevadas prosseguirão durante sábado e boa parte de domingo, alertando igualmente para a aproximação de um sistema ciclónico, também na fronteira com o Afeganistão, ao longo da próxima semana.