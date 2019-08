Paquistão suspende ligações ferroviárias com a Índia

Um dia depois de cortar relações diplomáticas, o Paquistão suspendeu esta quinta-feira as ligações ferroviárias com a Índia e proibiu a exibição de filmes indianos.As medidas visam aumentar a pressão sobre a Índia por ter revogado a autonomia de Jammu e Caxemira, região de maioria muçulmana cuja posse disputa há 72 anos."Não queremos uma opção militar", assegurou o MNE paquistanês, Shah Mehmood, negando que as tensões possam desencadear uma nova guerra entre as duas potências nucleares.A Índia manteve, entretanto, a Caxemira em estado de sítio pelo quarto dia consecutivo, com telefones e internet desligados e mais de 300 separatistas detidos de forma preventiva.