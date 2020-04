Para além dos pulmões, será que o o coronavírus também atinge o coração? Especialistas acreditam que sim

Há um novo mistério médico a assombrar a pandemia de coronavírus que já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o Mundo desde o dia 1 de janeiro de 2020.

Até agora, o foco da doença centrou-se principalmente nos problemas respiratórios e pulmonares que o vírus provoca em caso de agravamento, e que empurra os pacientes para os cuidados intensivos a fim de receberem ventilação.

No entanto, há doentes de Covid-19 que estão a desenvolver problemas cardíacos, avança a ABC News. Esta convicção é partilhada por vários especialistas cardíacos que acreditam que o microorganismo possa infetar o músculo principal do sistema circulatório de uma forma que pode levar, no pior dos cenários, à morte.

Estudos realizados previamente concluíram que cada um de cinco pacientes infetados com coronavírus sofreram algum tipo de dano no coração, mesmo aqueles que não apresentavam quaisquer sinais de dificuldade respiratória.

A confirmar-se esta vertente da doença, médicos e hospitais de todo o Mundo terão de reformular a forma como estão a combater a pandemia. Ainda assim, há muitas questões que precisam de ser respondidas.

"É extremamente importante responder a esta pergunta. O coração dos doentes está a ser afetado pelo vírus e há alguma coisa qe possamos fazer mais? No final, poderemos salvar mais vidas", disse Ulrich Jorde, especialista nova-iorquino em transplantes de coração e em insuficiência cardíaca.

Não obstante, é preciso compreender se as consequências cardíacas são causadas pelo próprio coronavírus ou se são um produto da reação do organismo na resposta à doença.

"Alguém que está a morrer de pneumonia acaba por falecer porque o coração para. O paciente não consegue obter oxigénio suficiente e o sistema entra em falência", explica Robert Bonow, professor de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Feinberg.

Este especialista acredita que uma infeção provocada por Covid-19 pode provocar danos no coração de várias formas diferentes. Aliás, é de conhecimento generalizado, que qualquer eventualidade médica, mesmo que seja uma simples cirurgia estética, pode afetar o órgão vital. Na origem destes quadros médicos poderão estar causas tão simples como níveis altos de stress.

Acrescentar ainda que no caso de uma pneumonia há sempre a hipótese do desenvolvimento de uma inflamação generalizada do corpo, o que, pela sua vez, pode provocar ataques e insuficiências cardíacas.



À medida que a pandemia avança, especialistas de saúde em todo o Mundo vão tentando compreender mais sobre o vírus assassino que está a afetar quase todos os Países do globo. Assim, este e outros mistérios continuam por desvendar, aumentando a expetativa da comunidade médica internacional.