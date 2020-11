"Para salvar uma vida não é preciso superpoderes": Polícia entrega rim a 230 km/h num Lamborghini

30 km/h

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

"Per salvare una vita non servono superpoteri" anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre





500 quilómetros em duas horas para salvar uma vida. A polícia italiana, a bordo de um Lamborghini Huracán, entregou esta sexta-feira um rim a 2de forma a salvar a vida a uma paciente à espera de transplante.A viagem de Pádua a Roma demoraria seis horas num veículo normal e inviabilizaria o transplante. Com o super desportivo, o órgão foi entregue em apenas duas horas.As autoridades mostraram no Twitter como conseguiram salvar uma vida graças ao veículo que é usado principalmente para transporte de órgãos, plasma ou vacinas."Graças ao nosso Lamborghini Huracán, transportámos o rim de um doador a tempo de ser transplantado para uma pessoa. Para salvar uma vida não é preciso superpoderes; solidariedade, tecnologia e eficiência também ajudam", lê-se no Twitter.Esta não é a primeira vez que o veículo é usado para salvar vidas.