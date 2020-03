Paramédico de 47 anos morre de coronavírus em Itália

Um paramédico de 47 anos morreu com coronavírus em Itália, tornando-se numa das vítimas mais jovens do País.Diego Bianco, que trabalhava para o 112 italiano, morreu este sábado em Montello, norte de Itália, onde morava com a mulher e o filho de oito anos.Segundo o Mirror, o paramédico de Bergamo começou a ficar com febre no dia 7 de março com uma temperatura de 39. Fez o teste para a doença Covid-19 e deu positivo.Algumas horas antes de morrer, Diego disse à mulher: "Podes ir dormir minha querida, só preciso encontrar uma posição confortável para adormecer".A mulher, preocupada, questionou-o: "Achas que vais morrer?"Diego respondeu que não e ela saiu da sala. Duas horas depois, quando foi visitá-lo, percebeu que o marido estava com dificuldades respiratórias. Pouco tempo depois, Diego morreu de ataque cardíaco.