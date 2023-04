Paramédico filmado a roubar idosa de 94 anos que tinha acabado de morrer

Um paramédico, de 58 anos, foi filmado a roubar uma idosa, de 94, que tinha acabado de morrer. O caso aconteceu em junho de 2022, mas esta quinta-feira, o filho da vítima decidiu partilhar o vídeo do assalto nas redes sociais, avança o jornal britânico The Mirror.Mark Titley foi um dos quatro paramédicos chamados para socorrer uma mulher de 94 anos que tinha desmaiado e caído no jardim de casa. O alerta foi dado a 29 de junho de 2022, em Shrewsbury, Inglaterra. A equipa nada conseguiu fazer para salvar a idosa e o óbito foi declarado no local.Uma câmara de vigilância captou o momento em que Mark Titley entrou na residência da idosa, retirou 60 libras (cerca da 70 euros) de uma caixa de plástico e colocou o dinheiro dentro do bolso. Ao aperceber-se de que estava a ser gravado, voltou a colocar o dinheiro no lugar.O filho da falecida viu as imagens e, indignado com a atitude do paramédico, reportou o caso às autoridades e divulgou o vídeo no Facebook."Enquanto a minha mãe recebia assistência dos outros paramédicos, isto aconteceu", pode ler-se na publicação.Quando confrontado com as acusações, numa versão inicial, o paramédico desmentiu que tinha tentado roubar. Mais tarde, acabou por confessar o crime e foi condenado a 18 semanas de pena de prisão suspensa.Para além da pena, Mark Titley terá de fazer 120 horas de trabalho comunitário e de pagar 187 libras (cerca de 215 euros) à família da idosa.