Paramédico muçulmano e colega judeu rezam juntos durante pausa do trabalho

Avraham Mintz e Zoher Abu Jama tinham acabado de responder ao pedido de ajuda de uma mulher com dificuldades respiratórias, em Jerusálem , Israel, cidade onde trabalham como paramédicos.







Um paramédico judeu e o colega muçulmano rezaram em conjunto, durante a pausa no trabalho, e a imagem tornou-se viral nas redes socias.Avraham Mintz e Zoher Abu Jama tinham acabado de responder ao pedido de ajuda de uma mulher com dificuldades respiratórias, em, Israel, cidade onde trabalham como paramédicos.

lenço branco e preto sobre os ombros.

Abu Jama concorda com o colega: "Acredito que Deus vai ajudar-nos e vamos ultrapassar isto".



Os dois rezaram durante quinze minutos e regressaram ao trabalho.





Mintz é judeu e ficou de pé virado na direção de Jerusalém, com o seuAbu Jama é muçulmano e ajoelhou-se no seu tapete virado para Meca.Para os dois colegas que costumam trabalhar juntos, a oração conjunta é novidade, para outros é uma imagem inspiradora durante a pandemia de coronavírus que se vive em todo o mundo. Um colega capturou o momento numa fotografia, que partilhou nas redes sociais e que rapidamente se tornou viral.Um utilizador do Instagram comentou: "Tenho orgulho em todos os serviços de resgate, não importa de que comunidade ou religião." No Twitter, outra pessoa disse: "Uma luta! Uma vitória! Vamos unir-nos".Os dois paramédicos conhecem o seu trabalho e a sua fé. "Toda a gente tem medo do vírus, nós também temos mas acreditamos que tudo está sob o controlo de Deus", disse Mintz.