Paraquedas não abre durante salto e homem morre ao cair desamparado

Um homem, de 30 anos, morreu durante um salto de paraquedas na Austrália, depois deste não abrir como deveria, tendo o desportista caído desamparado no chão. A vítima era um paraquedista experiente com seis mil saltos concluídos e que estava a competir num evento com os amigos.

"O homem saltou de uma aeronave e acredita-se que o seu paraquedas não tenha aberto como deveria, tendo acabado por cair no chão", disse a polícia num comunicado, citado pelo The Australian. Depois da grande queda, o homem ficou com ferimentos graves e morreu no local onde caiu.

Segundo o diretor executivo da Federação Australiana de parquedas, Richard McCooey, está a decorrer uma investigação à morte do paraquedista. "Independentemente do nível de experiência envolvido, a segurança é fundamental", concluiu.