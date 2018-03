Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paraquedista morre ao colidir no ar com outra paraquedista

Colisão arrepiante foi captada em vídeo.

Uma turista que fazia paraquedismo numa praia no México perdeu a vida ao colidir com outra paraquedista em pleno ar quando ambas tentavam aterrar, este sábado.



Imagens da tragédia foram partilhadas e, nelas, é possível ver uma mulher, identificada como Ursula Hernandez, de 47 anos, a colidir com outra paraquedista, quando ambos os equipamentos se cruzaram e entrelaçaram no ar. Ursula acaba por cair no chão completamente desamparada.



A vítima ainda foi levada para um hospital local de urgência, mas acabou por morrer.



A segunda paraquedista, que não foi identificada e também se encontrava de férias na região, recebeu tratamento para as suas lesões, mas não está em perigo de vida.



O incidente está a ser investigado, mas as autoridades acreditam que pouco poderá ser feito, uma vez que a empresa responsável por este tipo de atrações turísticas obrigou ambas as paraquedistas a assinar um contrato em que absolviam a companhia de quaisquer responsabilidades em caso de acidente.