Parar é morrer: Idosa continua a trabalhar aos 101 anos

Romay Davis é uma norte-americana com mais de um século de vida. Habitante de Alabama, mantém a ocupação profissional num supermercado.Reformada pela primeira vez em 1982, Romay Davis admitiu que não gostava da disposição das prateleiras da mercearia do seu bairro. Manifestou-se junto ao gerente, que lhe deu permissão para colaborar no estabelecimento.Foi contratada com 80 anos e começou a limpar e a organizar o espaço, para onde se desloca todos os dias na sua própria viatura.Muitos clientes que vão ao supermercado aproveitam para conversar e ouvir as histórias de vida da senhora de 101 anos.Romay Davis foi homenageada com um Programa de Bolsa de Inclusão e Diversidade, cujas organizações sem fins lucrativos receberão apoio na luta pela igualdade racial e justiça social, assim como no apoio à educação, insegurança alimentar e saúde.