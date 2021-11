“Parceiros para a vida”: Ativista Malala Yousafzai casou-se Reino Unido

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai casou-se na terça-feira numa pequena cerimónia em Birmingham, no Reino Unido, onde reside atualmente.



"Hoje assinala-se um dia precioso na minha vida", escreveu a jovem de 24 anos na rede social Instagram anunciando a boda e partilhando imagens do momento.









A ativista pelo acesso das raparigas à educação disse ainda que se encontra ansiosa para "caminhar" com o noivo Asser, mencionando que agora são "parceiros para a vida".

Malala Yousafzai começou a escrever para a BBC em 2009 e relatava a sua experiência durante o período de influência crescente dos talibãs no Paquistão. Em 2012, os insurgentes tentaram matá-la com um tiro na cabeça.



Em 2014, a ativista recebeu o Prémio Nobel da Paz em conjunto com a ativista indiana pelos direitos das crianças, Kailash Satyarthi. Com apenas 17 anos, tornou-se a mais jovem de sempre a receber esta distinção.

Em 2020, licenciou-se pela Universidade de Oxford em filosofia, política e economia.