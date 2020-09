Parceiros sociais agendam para outubro debate sobre aumento salarial em Moçambique

O Governo moçambicano, sindicatos e patronato agendaram para outubro o debate anual sobre o salário mínimo, a pedido da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos (OTM), a maior central sindical do país, disse esta quinta-feira à Lusa fonte desta entidade.

"Apresentámos à Comissão Consultiva do Trabalho uma proposta para a discussão sobre o salário mínimo e o tema foi calendarizado para outubro", afirmou o porta-voz da OTM-Central Sindical, Damião Simango.

Damião Simango avançou que os trabalhadores entendem que o Governo, a Confederação das Associações Económicas (CTA) - maior entidade patronal - e os sindicatos devem clarificar o impacto da covid-19 nos setores económicos e o efeito sobre os salários.

"Não estamos a exigir, à partida, o aumento dos salários, mas que se clarifique o que é que cada setor pode fazer em relação a esta matéria, tendo em conta o impacto da covid-19", declarou Simango.

Um debate amplo e inclusivo sobre o impacto da covid-19 ao nível dos parceiros sociais vai permitir que cada área económica tome posição sobre a possibilidade de incremento ou não do ordenado mínimo, frisou.

"Há setores de atividade que nunca pararam nem reduziram a sua capacidade de produção, pelo que podem estar em condições de aumentar os salários, se houver uma persuasão pelo diálogo", acrescentou o porta-voz da OTM.

Damião Simango criticou um alegado aproveitamento da covid-19 por parte de algumas empresas para travar o aumento salarial, mesmo não tendo sofrido quebra na faturação.

O salário mínimo oficial em vigor em Moçambique é de 4.266 meticais (50 euros) e é aplicado aos trabalhadores da pesca de kapenta.

O ordenado mais baixo no país é anualmente fixado no primeiro semestre de cada ano pelo Conselho de Ministros sob proposta da CCT, para cada um dos nove setores económicos tidos como referência no país.