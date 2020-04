"Parece uma batalha perdida": Enfermeira em lágrimas grava apelo à população do Reino Unido

Shirley Watts, uma enfermeira do centro cirúrgico do Hospital Universitário de Basildon, em Essex, Reino Unido, decidiu recorrer às redes sociais para apelar, em desespero, ao isolamento dos britânicos.



Em lágrimas, Shirley exibe as marcas que a máscara que usa diariamente para se proteger lhe provocam afirmando que o sistema de saúde britânico está demasiado sobrecarregado.





"Estamos com falta de pessoal. As coisas estão realmente difíceis e todos estamos a lutar", descreve a enfermeira."Se ficaram em casa e não espalharem o vírus nem o apanharem, isso tira alguma pressão de cima de nós", continua assumindo que os profissionais de saúde estão extremamente frágeis e exaustos.Watts vai descrevendo ao longo de cerca de cinco minutos de vídeo - publicado na sua página de Facebook - as dificuldades que os sistema de saúde local está a enfrentar bem como os profissionais na linha da frente desta batalha."Estamos a tentar salvar vidas, estamos a fazer o possível para salvar os entes queridos e quero que me vejam assim, porque quero que as pessoas percebam o quão sério é", assume.Shirley deixa o apelo: "Se conhece alguém que está a sair e não precisa, se você vê grupos de pessoas na rua, quero que lhes diga alguma coisa".Desde que o Reino Unido entrou em confinamento, a população tem batido palmas aos profissionais de saúde, assim como acontece em Potugal, em sinal de agradecimento. No entanto, o bom tempo deste sábado levou muitos às ruas e as regras de manter o isolamento e a distância social não foram cumpridas.Shirley, emocionada, acrescenta: "Sei que as pessoas estão a agradecer o que estamos a fazer, que estamos longe das nossas famílias e a colocar-nos em perigo para tentar salvar os entes queridos de outras pessoas. "Parece uma batalha perdida, mas não é porque todos temos esperança e estamos a tentar fazer o que podemos", conclui.A enfermeira gravou esta mensagem após um turno de seis horas e estava de regresso a casa para descansar uma vez que regressava ao trabalho para outro turno de seis horas na mesma noite.