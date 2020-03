"Parem de sair à rua": Menina de quatro anos faz apelo devido ao coronavírus

Uma menina de quatro anos que vive na Vila Kennedy, uma favela brasileira, fez um apelo a todos os brasileiros no momento em que o mundo atravessa a pandemia do coronavírus.Sofia apelou a que, não só onde vive, mas nas restantes favelas, as pessoas se mantenham em casa.

"Estou aqui para dar um recado importante: Parem de sair à rua! É para ficar dentro de casa, perceberam?

Arruma o quartinho. Sabem aquele guarda-roupa, arrumem o guarda-roupa.

Façam umas pipoquinhas, vejam um filme, mas dentro de casa.

Parem de sair para a rua", disse a menina num vídeo publicado esta terça-feira.