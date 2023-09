Paris anunciou esta quinta-feira a libertação de um conselheiro francês no Níger, detido pelas forças de segurança nigerinas em 08 de setembro.

"A França congratula-se com a libertação de Stéphane Jullien", reagiu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Anne-Claire Legendre, sem avançar com mais pormenores.

Na terça-feira, o governo francês tornou pública a detenção do Jullien, apelando "à sua libertação imediata".