Paris em alerta para aumento dos casos de Covid-19 encerra bares

A capital de França passou a zona de alerta máximo com novas restrições, foi esta segunda-feira anunciado. Os bares em Paris vão estar fechados durante 15 dias, mas os restaurantes mantêm-se abertos, com obrigação de respeito por um novo protocolo sanitário mais restrito.As medidas foram conhecidas durante uma conferência de imprensa que contou com a presença da presidente da câmara, Anne Hidalgo, e do responsável da polícia de Paris, Didier Lallement. Para lá do encerramento dos bares, as iniciativas com mais de mil pessoas estão anuladas até dia 19 deste mês.

pormenores



Idosos vacinados



O Reino Unido não vai promover um programa de vacinação geral contra o coronavírus, prevendo vacinar apenas idosos e profissionais de risco, disse Kate Bingham, responsável pelo grupo de trabalho da vacinação.





Falta de máscaras punida



A Coreia do Sul vai impor multas a quem não use máscaras nos transportes públicos, em instalações médicas e manifestações, ou para quem as use mal. Valor vai até aos 73 euros.





Entrada permitida



As autoridades de Marrocos explicaram esta segunda-feira que as condições de entrada no país estão agora facilitadas, permitindo o acesso a turistas e pessoas ligadas a empresa com teste negativo à Covid-19.





Sem contágio há 50 dias



A China somou, no domingo, 50 dias consecutivos sem registar contágios locais com o novo coronavírus, mas detetou 20 casos importados, anunciou esta segunda-feira a Comissão de Saúde.





Alemanha ultrapassa os 300 mil casos



A Alemanha ultrapassou as 300 mil infeções desde o início da pandemia, com 1382 casos em 24 horas. O país registava esta segunda-feira 9534 mortes e perto de 264 mil pessoas tinham superado a doença. O pico de contágios registou-se entre o fim de março e início de abril, com mais de seis mil infeções diárias. A incidência acumulada nos últimos sete dias foi de 16,2 casos por 100 mil habitantes. n