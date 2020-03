Parlamento britânico admite fechar pelo menos quatro semanas para combater coronavírus

O parlamento britânico deve fechar por pelo menos quatro semanas a partir desta quarta-feira, como parte dos esforços do governo para diminuir a propagação do coronavírus.O parlamento deve fechar para uma pausa de três semanas na Páscoa, a partir de 31 de março, no entanto, uma moção dá conta de que essa pausa pode ter início esta quarta-feira, uma semana mais cedo.Em atualização