Parlamento britânico aprova investigação a Boris Johnson

O Parlamento britânico aprovou esta quinta-feira a realização de um inquérito às alegações de que o PM Boris Johnson mentiu aos deputados sobre o ‘Partygate’, as festas ilegais realizadas em tempo de restrições por causa da Covid.Johnson assegurou nada recear da investigação. Numa pausa da sua visita à Índia, afirmou: "Se a oposição quer centrar-se nisto e falar mais sobre o tema, por mim tudo bem."Recorde-se que a investigação parlamentar surge depois de o PM e a mulher, Carrie Sym-monds, terem sido multados por violar o confinamento. O PM tinha garantido ao Parlamento que não violara a lei, pelo que é agora acusado de mentir. As diretivas do Governo preveem que quem mente aos deputados deve demitir-se.