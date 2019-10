Parlamento britânico recusa antecipar eleições

O Parlamento britânico infligiu esta segunda-feira nova derrota ao primeiro-ministro Boris Johnson ao recusar o seu plano para realizar eleições antecipadas a 12 de dezembro. O governo tenciona, no entanto, voltar já esta terça-feira à carga com uma nova medida legislativa para antecipar a ida às urnas.O plano de Johnson para antecipar as eleições teve 299 a favor e 70 contra, mas ficou bastante aquém da maioria de dois terços necessária para ser aprovado devido à abstenção em bloco do Partido Trabalhista.Ao abrigo da Lei de 2011 que rege a marcação de eleições, o governo só pode dissolver o Parlamento e convocar novas eleições com a aprovação de dois terços dos deputados.Para contornar esta situação e desbloquear o impasse no Parlamento, o Partido Liberal Democrata e o Partido Nacional Escocês (SNP) propuseram no fim de semana alterar a Lei de 2011 de modo que baste uma maioria simples para convocar novas eleições.Os dois partidos tencionam levar essa proposta esta terça-feira ao Parlamento com o objetivo de antecipar as eleições para 9 de dezembro e Boris Johnson já admitiu que poderá apoiar a legislação ou fazer uma proposta "muito semelhante" se não conseguir chegar a acordo com os dois partidos sobre a data, já que o PM prefere realizar as eleições a 12 de dezembro e não a 9. "O Parlamento não pode continuar a manter o país refém", afirmou.Entretanto, a União Europeia anunciou esta segunda-feira a decisão de conceder ao Reino Unido um novo adiamento do Brexit por mais três meses, proposta que já foi aceite por Londres.Ao contrário das anteriores, esta será uma extensão "flexível", o que significa que o Reino Unido poderá deixar a União Europeia antes da data prevista - 31 de janeiro de 2020 - se o Parlamento aprovar, entretanto, o acordo do Brexit negociado por Boris Johnson e pelos 27 há duas semanas.O governo britânico confirmou esta segunda-feira que não voltará a submeter o Acordo do Brexit a votação parlamentar enquanto não forem realizadas novas eleições.O Partido Liberal Democrata e o SNP querem as eleições a 9 de dezembro para não apanhar o período das férias escolares.A Operação Yellowhammer, que prepara a resposta do governo a uma saída sem acordo da União Europeia, foi ontem colocada em stand by após a aprovação de novo adiamento.