Parlamento britânico volta a chumbar acordo do Brexit negociado por Theresa May

Os deputados britânicos rejeitaram esta sexta-feira por 58 votos, agora pela terceira vez, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia negociado pela primeira-ministra britânica, Theresa May, abrindo as portas a um Brexit sem acordo a 12 de abril.

O Acordo de Saída, de 585 páginas, estabelece os termos da saída do Reino Unido da UE para que se faça de forma ordenada e estabelece um quadro jurídico quando os Tratados e a legislação da UE deixarem de se aplicar ao Reino Unido.

O documento foi chumbado a 12 de março por 391 votos contra e 242 votos a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo o chumbo de janeiro por 432 votos contra e 202 contra, uma margem histórica de 230 votos.



Logo após os resultados divulgados, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convocou uma cimeira de emergência para o próximo dia 10 de abril para discutir a saída do Reino Unido da Europa.





In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit