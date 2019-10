Parlamento britânico volta a rejeitar eleições antecipadas

"Ninguém nesta Câmara adora a ideia de eleições antecipadas, porque ninguém quer provocar este aborrecimento às pessoas, sobretudo na época em que é. Mas por todo o país há uma convicção geral de que este parlamento está acabado." Foi desta maneira que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu a necessidade de os britânicos irem a eleições antecipadas, a 12 de dezembro. "Queremos que pelo Natal já haja um parlamento novo", assumiu.

A resolução foi a votos, esta segunda-feira, e foi chumbada pelo parlamento britânico, tendo conseguido apenas 299 votos a favor. Uma decisão que não causou surpresas, visto que o Partido Trabalhador, essencial para que a medida fosse aprovada, deixou claro que a sua posição continua inalterável: idas a votos só com a garantia que o Reino Unido não sai da União Europeia sem acordo. "Nós sempre dissemos que queremos que um Brexit sem acordo descartado e como existe tão pouca confiança neste primeiro-ministro, não vamos concordar nada até ser claro e concreto o que está a ser proposto", afirmou o líder do Labour, Jeremy Corbyn, na Câmara dos Comuns.





serem "necessárias umas eleições antecipadas", mas questionou a necessidade de serem realizadas em dezembro, invocando questões como os dias serem mais curtos e as férias de natal das universidades.

principal partido da oposição "ficou sem desculpas" para bloquear eleições antecipadas pela terceira vez, depois das duas tentativas do governo em setembro.

Admitiu ainda"Ele inventa desculpas cada vez mais ridículas para se esconder do povo britânico", acusou Johnson na resposta, considerando que

De acordo com a legislação em vigor, as eleições legislativas só podiam ser antecipadas com o consentimento de dois terços dos deputados (434), pelo que Boris Johnson precisava de convencer cerca de 150 parlamentares da oposição.

Logo após ser conhecida a intenção do governo, políticos e analistas -numa posição defendida pela oposição - apontaram para mais problemas de eventuais eleições em dezembro, como a possibilidade de mau tempo e a eventualidade de o anoitecer mais cedo dificultar a campanha e contribuir para a abstenção. Outros obstáculos referidos foram a proximidade do Natal, que sobrecarrega os serviços postais, comprometendo os votos por correspondência, e cujas festividades ocupam locais, como escolas e salões de igreja, normalmente usados para instalar as mesas de voto.

Esta terça-feira, outros dois partidos da oposição, os Liberais Democratas e o Partido Nacionalista Escocês (SNP), anunciaram a intenção de introduzir um projeto de lei para agendar as eleições para 9 de dezembro. Desta forma, as eleições podem ser viabilizadas por uma maioria simples.