Parlamento catalão rejeita a monarquia

O parlamento catalão aprovou uma resolução na qual declara que a “Catalunha é republicana” e clarifica que a comunidade autónoma espanhola “não reconhece nem quer ter um rei”. Em sessão plenária extraordinária, a resolução foi aprovada pelas três forças políticas independentistas - Juntos por Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha e Candidatura de Unidade Popular. Contra a aprovação votaram o Cidadãos, o Partido Socialista da Catalunha e o Partido do Povo da Catalunha.





A moção defende ainda que a família real espanhola tem sido “uma calamidade histórica para a Catalunha” e faz também referência ao rei emérito Juan Carlos, acusando-o de ter aceitado “a sucessão do general Franco, jurando fidelidade aos princípios do seu regime”, pelo que “a monarquia espanhola é a continuação do regime anterior”. A resolução também denuncia a “fuga consentida do rei (emérito) Juan Carlos para escapar à ação da Justiça” e fala de uma “monarquia criminosa”.