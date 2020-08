Parlamento da Catalunha declara-se "republicano" e "não reconhece nem quer ter nenhum rei"

Juntos por Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha e Candidatura de Unidade Popular - em que se declara que "a Catalunha é republicana e, portanto, não reconhece nem quer ter nenhum rei".



O Parlamento espanhol aprovou esta sexta-feira uma resolução conjunta das três forças políticas independentistas -

O texto pede que os chefe de estado se submeta à "soberania popular" e afirma que o que melhor se adapta à realidade espanhola é uma "república plurinacional".





O documento qualifica ainda a família real espanhola como uma "calamidade histórica para a Catalunha" e acusa o rei emérito Juan Carlos I de ter aceitado a "sucessão do general Franco, jurando fidelidade aos princípios do seu regime". Segundo o texto, o regime é, por isso, uma continuação do anterior.





A resolução denuncia ainda a "fuga consentida do rei (emérito) Juan Carlos para escapar à ação da justiça". "Monarquia criminosa", "sistema autonómico falido" e "democracia intervencionada pelo poder judiciário", são alguns dos termos usados para classificar o regime.