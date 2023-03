Parlamento da Turquia ratifica adesão da Finlândia à NATO

O parlamento da Turquia ratificou, esta quinta-feira, a adesão da Finlândia à NATO, avança a agência Reuters. Esta decisão abre caminho para que o país nórdico se junte à aliança militar ocidental.A Turquia foi o último país, dentro de 30 países, a ratificar a decisão de adesão da Finlândia. No início desta semana, também a Hungria aprovou essa decisão.O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse, no início de março, que a Finlândia tinha garantido a bênção da Turquia quando tomou medidas concretas para cumprir as promessas de reprimir os grupos que eram vistos pelo governo de Ancara como terroristas.