Parlamento de Israel volta a ser dissolvido e obriga à quarta eleição em dois anos

O Governo de Israel voltou a colapsar esta terça-feira e vai levar o país a mais uma eleição antecipada, a quarta em apenas dois anos.O Parlamento foi dissolvido à meia-noite desta terça-feira. A medida força a novas eleições após várias semanas de lutas internas entre o governo de coligação formado pelo partido conservador Likud, do primeiro-ministro Netanyahu, e o principal rival do partido centrista, Benny Gantz.Os líderes culparam-se mutuamente pela crise em que o país está encurralado e a dissolução do Parlamento foi mesmo a única decisão possível.O Parlamento dispersou à meia-noite desta terça-feira depois de não ter cumprido o prazo legal para a aprovação do orçamento.