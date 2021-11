Parlamento do Chile aprova casamento e adoções por casais homossexuais

Um diploma para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças foi esta terça-feira aprovado pela câmara baixa do parlamento do Chile, tornando-o mais próximo da aprovação final, após a aprovação no Senado.

Aprovado com 101 votos a favor e 30 contra, o diploma aguarda agora as últimas alterações relacionadas com os direitos dos casais do mesmo sexo, tendo o Presidente chileno, Sebastián Piñera, indicado que será publicado sob a forma de lei.

Deputados conservadores do país latino-americano travaram uma batalha de última hora contra a legislação, com o argumento de que "o papel do casamento não é regulamentar uma relação, é apenas proteger a preservação da espécie como princípio básico", como declarou o congressista Diego Schalper.