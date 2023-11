Parlamento Europeu adota posição negocial sobre normas para veículos a motor

O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira, em Bruxelas, a sua posição negocial para as novas regras da União Europeia (UE) sobre a homologação e fiscalização do mercado de veículos a motor (Euro 7).

Com 329 votos a favor, 230 contra e 41 abstenções, os eurodeputados deram o seu acordo à atualização dos atuais limites para as emissões de gases de escape (como óxidos de azoto, partículas, monóxido de carbono e amoníaco) e a introdução de novas medidas para reduzir as emissões dos pneus e dos travões, bem como o aumento da durabilidade das baterias.

O texto aprovado prevê uma repartição adicional das emissões em três categorias para os veículos comerciais ligeiros, com base no seu peso, e limites mais rigorosos para as emissões de gases de escape medidas em laboratório e em condições reais de condução para autocarros e veículos pesados.

O PE está agora pronto para iniciar conversações com o Conselho da UE sobre a matéria.

A Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) considerou, em comunicado, que os eurodeputados avançam com uma abordagem mais realista da norma Euro 7, em comparação com o que a Comissão Europeia propôs no ano passado.

No entanto, sublinhou a ACEA, "a norma Euro 7 continua a ter um preço elevado e num momento muito crítico da transformação da indústria".

A Comissão Europeia apresentou, em novembro de 2022, uma proposta para reduzir a poluição atmosférica proveniente dos veículos automóveis novos vendidos na UE, a fim de cumprir a ambição de poluição zero do Pacto Ecológico Europeu, assegurando simultaneamente a acessibilidade dos preços dos veículos e promovendo a competitividade da Europa.

O transporte rodoviário, segundo Bruxelas, é a maior fonte de poluição atmosférica nas cidades e as novas normas Euro 7 irão garantir a presença de veículos menos poluentes nas estradas e uma melhor qualidade do ar, protegendo a saúde dos cidadãos e o ambiente.