Parlamento Europeu apoia nova lei que rotula gás e nuclear como energias 'verdes'

O Parlamento Europeu votou esta quarta-feira a favor das regras da União Europeia que rotulam os investimentos em centrais de gás e nucleares como favoráveis ao clima, abrindo o caminho para que a proposta se torne lei.Dos 639 legisladores que votaram, 278 apoiaram uma moção para bloquear as regras da UE relativas ao gás e à energia nuclear, 328 opuseram-se à moção, e 33 abstiveram-se.Isto ficou aquém da maioria de 353 - do total de 705 legisladores do Parlamento que a moção precisava de ganhar, para bloquear a proposta da UE.Nova lei irá aplicar-se a partir de 2023, a menos que 20 dos 27 Estados-Membros da UE as rejeitem, um limiar visto como muito improvável.O debate sobre gás e leis de uso da energia nuclear dividiu os países da UE, legisladores e investidores.A energia nuclear é isenta de emissões de CO2, mas produz resíduos radioactivos. O gás produz emissões que aquecem o planeta, mas alguns Estados da UE vêem-no como combustível de transição no afastamento do carvão.A França dependente da energia nuclear e a Polónia, utilizadora de carvão pesado, estavam entre os que apoiam as novas regras de uso destas energias.Os governos da Áustria e do Luxemburgo ameaçaram processar a UE se a sua proposta se tornar lei, enquanto que a Dinamarca e outros países advertiram que a medida prejudicaria a credibilidade da União Europeia na luta contra as alterações climáticas se rotulasse o gás emissor de CO2 como verde.Os legisladores também discordam sobre o impacto da lei nos mercados financeiros, com alguns avisos de que o gás e os projectos nucleares poderão enfrentar custos de capital mais elevados se lhes for negado o estatuto de "verde".Outros sugerem que o simbolismo político da taxonomia supera de longe o impacto que terá nos investidores, uma vez que a lei não proíbe investimentos em actividades sem o rótulo verde.