Parlamento Europeu aprova remodelação na Comissão Europeia

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quarta-feira, em Bruxelas, a nomeação da nova comissária europeia indicada pela Irlanda, Mairead McGuinness, para os Serviços Financeiros e a atribuição da tutela do comércio a Valdis Dombrovskis.

A nomeação de Mairead McGuinness, atualmente vice-presidente do PE, para os Serviços Financeiros, a Estabilidade Financeira e os Mercados de Capitais foi aprovada pelos eurodeputados com 583 votos a favor, 75 contra e 37 abstenções.

A mudança de pasta de Valdis Dombrovskis (Letónia), vice-presidente executivo da Comissão a quem a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, propôs atribuir a pasta do Comércio, foi aprovada com 515 votos a favor, 110 contra e 70 abstenções.

Esta remodelação surge na sequência da demissão do irlandês Phil Hogan, que tinha a pasta do Comércio, por ter violado as regras de confinamento da covid-19 no final de agosto.

Com a entrada da irlandesa, o Colégio de Comissários passa a ser composto por 14 homens e 13 mulheres.