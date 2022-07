Parlamento Europeu condena ataques a ativistas no Brasil e "retórica agressiva" de Bolsonaro

O Parlamento Europeu adotou esta quinta-feira uma resolução sobre a situação dos defensores dos povos indígenas e do ambiente no Brasil, na qual condena o aumento de ataques contra ativistas e deplora a "retórica agressiva" do Presidente Jair Bolsonaro.

Num texto adotado esta quinta-feira no hemiciclo de Estrasburgo, França, com 362 votos a favor, 16 contra e 200 abstenções, os eurodeputados condenam "o brutal assassínio de defensores dos direitos humanos e povos indígenas no Brasil, incluindo os recentes assassínios do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista brasileiro Bruno Pereira".

O Parlamento Europeu exorta as autoridades brasileiras a levarem a cabo "uma investigação completa, imparcial e independente sobre estes homicídios".