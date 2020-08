Parlamento Europeu condena "mudanças inconstitucionais" e apela a diálogo no Mali

O Parlamento Europeu condenou hoje as "mudanças inconstitucionais" no Mali, após o golpe militar da passada terça-feira, apelando ao diálogo e a uma "solução consensual" para a crise política no país.

"O Parlamento Europeu condena as mudanças inconstitucionais no Mali. É necessário diálogo e uma solução consensual para esta crise", defendeu o presidente da assembleia europeia, David Sassoli, numa publicação na rede social Twitter.

Reagindo ao golpe de Estado que levou à demissão do Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no poder desde 2013, David Sassoli sublinhou que "a restauração do Estado de Direito no Mali deve ser uma prioridade".