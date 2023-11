Parlamento Europeu leva fim de subsídios a combustíveis fósseis à conferência COP28

O Parlamento Europeu (PE) adotou recomendações para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), no Dubai, e que prevê o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis a nível nacional, da União Europeia (UE) e global.

O texto, aprovado com 462 votos a favor, 134 contra e 30 abstenções, constitui o mandato que a delegação do PE leva à COP28 no Dubai, Emirados Árabes Unidos, na qual participa de 08 a 12 de dezembro, onde serão analisados os progressos na aplicação do Acordo de Paris.

A resolução votada apela ao fim de todos os subsídios - diretos e indiretos - aos subsídios fósseis, "assim que possível e o mais tardar até 2025", segundo um comunicado.

Os eurodeputados também apoiam um objetivo global de triplicar as fontes renováveis de energia e duplicar a eficiência energética até 2030, em conjunto com a eliminação progressiva e tangível das fonte fósseis o mais rapidamente possível.

A 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre o Clima (COP28) decorre na cidade do Dubai, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.