Parlamento Europeu quer declarar a Rússia como patrocinadora do terrorismo

O Parlamento Europeu vai aprovar, esta quarta-feira, em Estrasburgo uma resolução que declara a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo."Durante a guerra contra a Ucrânia, os militares russos intensificaram os seus ataques contra alvos civis, incluindo infra-estruturas energéticas, hospitais, instalações médicas, escolas e abrigos - violando o direito internacional e o direito humanitário internacional", pode ler-se no site oficial do Parlamento Europeu."Ao declarar a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, os eurodeputados querem preparar o terreno para que Putin e o seu governo sejam responsabilizados por estes crimes perante um tribunal internacional", conclui a nota.