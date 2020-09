Parlamento Europeu quer sanções mais severas para a Rússia no caso do envenenamento de Navalny

O anúncio foi feito no último dia da sessão plenária que visa discutir a situação em torno de Navalny e os distúrbios na Bielorrússia.

De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Externas da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência de notícias russa Sputnik, Berlim continua a encontrar "pretextos para atrapalhar" os esforços de Moscovo de trabalhar em conjunto no caso de Navalny.



O líder da oposição russa, de 44 anos, colapsou durante um voo entre a Sibéria e Moscovo, a 21 de agosto. Foi internado de urgência na cidade de Omsk e transferido, dois dias depois, para Berlim, onde os médicos determinaram que foi envenenado com Novichok, a mesma substância usada para envenenar o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha, Yulia, em Salisbury, no Reino Unido, em 2018.

A União Europeia (UE) adotou uma resolução que pede sanções mais graves para a Rússia relativamente ao caso do envenenamento do opositor de Putin, Alexi Navalny.Por sua vez, a Rússia nega quaisquer envolvimentos na situação, reforçando que o Ocidente europeu não tem provas do alegado envolvimento.