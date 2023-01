Parlamento Europeu repudia "tentativas de Bolsonaro de desacreditar sistema eleitoral"

O Parlamento Europeu condenou esta quinta-feira veementemente o recente ataque às instituições democráticas no Brasil, repudiou as tentativas do ex-presidente Jair Bolsonaro para "desacreditar o sistema eleitoral" e saudou os esforços com vista a uma investigação rápida e imparcial.

A posição do Parlamento é expressa numa resolução hoje adotada em Estrasburgo, França, com 319 votos a favor, 46 contra e 74 abstenções, depois de a "invasão às instituições democráticas brasileiras", ocorrida a 08 de janeiro, ter sido debatida no hemiciclo na quarta-feira à noite.

No texto hoje adotado, os eurodeputados começam por expressar "solidariedade com o Presidente democraticamente eleito, Lula da Silva, o seu governo e as instituições brasileiras", e condenam "com a maior veemência os atos criminosos perpetrados pelos apoiantes do ex-presidente Bolsonaro".