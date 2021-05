Parlamento Europeu reúne-se para discutir suspensão das patentes das vacinas contra a Covid-19

O Parlamento Europeu (PE) reúne-se esta semana para discutir as patentes das vacinas contra a covid-19, após o Presidente dos Estados Unidos ter apoiado a sua suspensão, e para votar o programa de intercâmbio Erasmus+.

Na quarta-feira os eurodeputados irão abordar a iniciativa lançada pela Índia e África do Sul em outubro de 2020 na Organização Mundial do Comércio (OMC), que visa suspender as patentes das vacinas contra a covid-19, e a que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu o seu apoio em 05 de maio.

O debate surge após, na última sessão plenária do Parlamento Europeu -- que decorreu entre 26 e 29 de abril --, os eurodeputados terem votado contra uma série de emendas que apoiavam a liberalização das patentes e que tinham sido propostas no âmbito da votação do certificado verde digital pelo grupo Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL).