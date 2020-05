Parlamento Europeu vai albergar centro de despistagem de coronavírus para testar até duas mil pessoas por dia

Um centro de despistagem ao novo coronavírus vai abrir na segunda-feira no edifício do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para permitir testar, após prescrição médica, até duas mil pessoas por dia, anunciou este sábado fonte oficial.

"Colocado à disposição um espaço dedicado no edifício Louise Weiss pelo Parlamento Europeu permitiu instalar um centro de despistagem à Covid-19 dedicado aos habitantes do Baixo Reno, nomeadamente aos da Eurometrópole, no quadro do arranque das medidas de desconfinamento", anunciaram hoje, num comunicado comum, o departamento do Baixo Reno, o município, a Agência Regional de Saúde e a instituição europeia.

Este centro de despistagem será reservado às pessoas assintomáticas, identificadas pelo seguro de saúde ou pelos centros médicos de Estrasburgo. Quatro laboratórios estarão aí sediados e vão realizar os testes em 21 'boxes' especialmente previstas para o efeito.





