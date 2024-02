Parlamento Europeu vai debater situação de seca e como mitigar consequências

O Parlamento Europeu (PE) vai debater na terça-feira a seca em vários países da União Europeia (UE), a pedido do PCP, por causa das consequências que tem, por exemplo, na agricultura e pecuária em Portugal e em Espanha.

O debate no PE, que esta semana realiza o plenário em Estrasburgo (França), tem início previsto para o final do dia.

Em comunicado, o PCP justificou o pedido de um debate com as "situações de seca e seca extrema em diversos territórios e países", lembrando que estes fenómenos são "cada vez mais frequentes" e têm consequências "negativas significativas" na vida das populações.

As secas, cada vez mais recorrentes em países como Portugal, Itália e Espanha "têm vindo a criar, de forma mais ou menos sistemática, diversas dificuldades no que respeita à atividade agrícola e pecuária", assim como no acesso à água.

Por isso, o partido insistiu que é necessário um debate para encontrar "as respostas necessárias, não só urgentes, mas também, essencialmente, as estruturais".

Há cinco dias o Governo da Catalunha, em Espanha, declarou situação de emergência por causa da seca.

Em Portugal, o fenómeno, que em 2023 se registou durante a maior parte do ano, já levou o Governo a anunciar no início de 2024 medidas para racionar águas em algumas áreas do país.