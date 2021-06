Hoje, o Parlamento Europeu "

concordou que a criação em jaulas deve ser proibida na UE", salientou Francisco Guerreiro.

HISTORIC DAY FOR FARMED ANIMALS!



Today the @Europarl_EN agreed that cage-farming must be banned in the EU, aiming at 2027 with 558 in favour, 37 against & 85 abstention.



Now the ball is on the @EU_Commission 's @SKyriakidesEU side!#EndTheCageAge pic.twitter.com/nFRwi75TKa