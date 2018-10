Parlamento faz sessão de boas vindas ao Presidente de Angola em 22 de novembro

Visita oficial a Portugal está marcada para os dias 23 e 24 de novembro.

A Assembleia da República vai fazer, em 22 de novembro, uma sessão de boas vindas ao Presidente de Angola, em que João Lourenço fará um discurso aos deputados portugueses.



O convite para João Lourenço fazer um discurso no parlamento português, durante a sua visita a Portugal, foi concertado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, com o Governo e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O anúncio foi feito por Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, no final do debate e votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2019.



Em a 10 de setembro, o ministro das Relações Exteriores de Angola anunciou oficialmente, em Luanda, que o Presidente angolano, João Lourenço, efetuaria uma visita oficial a Portugal a 23 e 24 de novembro.



"Está confirmadíssima para 23 e 24 de novembro", referiu Manuel Augusto.



A 17 de setembro, durante a visita oficial do primeiro-ministro a Luanda, António Costa afirmou que as visitas de alto nível político entre os governos de Portugal e Angola têm de ser menos espaçadas no tempo a partir de agora, evitando a acumulação de "muitas matérias" bilaterais por tratar.



António Costa deixou o apelo na conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República de Angola, João Lourenço, no Palácio Presidencial, que se seguiu à assinatura de acordos bilaterais entre os dois países.



Na mesma ocasião, o primeiro-ministro referiu que entregou naquele dia ao chefe de Estado angolano o convite formulado pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, para que visite Portugal em novembro.



A este propósito, o líder do executivo português deixou um recado: "É essencial que as visitas entre os dois países não sejam tão espaçadas no tempo, porque depois há muitas matérias que se acumulam por tratar", disse.



O último primeiro-ministro de Portugal a visitar Angola foi Pedro Passos Coelho em 2011. Já quanto a Presidentes da República de Angola de visita a Portugal, o último foi José Eduardo dos Santos, em 2010.