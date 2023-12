Parlamento francês aprova a lei de imigração com apoio da extrema-direita

A Assembleia Nacional francesa aprovou esta terça-feira uma polémica e restritiva lei de imigração, com os votos da extrema-direita, numa sessão que ameaçou gerar uma crise política no Governo do Presidente Emmanuel Macron.

O texto foi aprovado por 268 votos a favor, do bloco 'macronista', do principal partido de direita Les Républicains (LR) e do Rassemblement National (RN, extrema-direita) e 186 contra, basicamente da coligação de esquerda Nova União Ecológica e Social Popular (NUPES).

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, frisou a maioria "muito grande" e manifestou a sua satisfação pelo facto de o bloco 'macronista', o maior mas que não tem maioria absoluta, ter mantido a sua união.