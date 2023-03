Parlamento húngaro ratifica adesão da Finlândia à NATO

O parlamento da Hungria, controlado pelo partido do primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán, ratificou esta segunda-feira a adesão da Finlândia à NATO, após meses de hesitações, aproximando o país nórdico um pouco mais da Aliança Atlântica.

Uma ampla maioria dos deputados (182 dos 199) aprovou a entrada de Helsínquia na NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), ao passo que o caso da Suécia será, segundo o partido Fidesz, no poder, discutido "mais tarde".

Dos 30 Estados-membros da organização, 28 já ratificaram a adesão dos dois países à Aliança Atlântica.