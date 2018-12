Parlamento inglês encerrado após invasão de intruso

Polícia neutralizou o homem com disparo de arma elétrica. Motivos do agressor não são conhecidos.

12:25

O Parlamento inglês foi encerrado na manhã desta terça-feira, depois de um intruso ter tentado entrar no palácio de Westminster, no centro de Londres. O homem terá conseguido passar os primeiros portões, mas acabou por ser neutralizado pelas forças de segurança com recurso a um taser, uma arma elétrica de uso policial.



O homem foi então detido, não se conhecendo, para já, os motivos que o levaram a tentar entrar no palácio onde funciona o parlamento inglês.



Um vídeo publicado no twitter mostra o momento em que o homem é detido pelas autoridades.





Video of a man being arrested at the gates in Parliament after being tasered by police#London #Parliament pic.twitter.com/LESEYEDrIy — CNW (@ConflictsW) 11 de dezembro de 2018